«Уделяли внимание тому, чтобы движения подходили». Михайлов — о постановке ПП для Дикиджи

Хореограф Никита Михайлов рассказал о постановке произвольной программе для чемпиона России — 2025, победителя турнира Kinoshita Group Cup фигуриста Владислава Дикиджи.

«С творчеством Артёма Узунова я познакомился, когда делали Лизе Туктамышевой произвольную «Восток». В тот же момент нашёл какие-то его вариации и оставил с мыслью, что надо будет это поставить. Потом вернулся к этому треку, когда искал короткую программу Саше Трусовой, была мысль сделать что-то такое с её энергетикой, харизмой. Периодически эта музыка всплывала, но в итоге нашла своего героя. Что интересно — это один из тех редких случаев, когда я скинул сразу этот вариант, мы на нём остановились.

Когда ко мне обратились Влад и Олег Станиславович, думал, что им отправить, этот вариант всплыл практически сразу, и я его выслал, им понравилось. Были вопросы, может, ещё поищем, но я всё-таки уговорил, чтобы они сразу не пугались. Конечно, это немножко необычная композиция. В ходе обсуждения на основе музыки Артёма я дописал вторую часть, которая идёт в дорожке, сделал аранжировку — и уже записали вокал. Оно всё как-то сразу сложилось.

Это про человека, который не видит, всё идёт на ощущениях, на осязании, на чувстве преодоления страха, потому что ты не знаешь, куда ты идёшь, за что ты хватаешься, что ты делаешь. В текст мы вложили смысл о том, что этот человек ищет не выход, он ищет себя. Темнота — это незнание себя, выйти из темноты — это познать себя. В русском варианте, думаю, будет чуть более понятно российским зрителям. Хореографические решения находил из того, как я это чувствую. Много внимания уделяли тому, чтобы движения подходили Владу, мы