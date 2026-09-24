Никита Михайлов: с каждым годом Дикиджи будет становиться лучше в плане хореографии

Хореограф Никита Михайлов рассказал, что, по его мнению, чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи с каждым годом будет становиться лучше в плане хореографии.

«Это очень субъективный момент. Влад — это Влад, у него есть своя стилистика, своя структура, своя харизма в катании, которая сейчас проходит огранку. То, что сейчас есть, — это не окончательный результат, он в процессе становления очень качественным, сильным, крутым фигуристом», — сказал Михайлов, отмечая изменения в хореографии Влада.

«Я понимал, что Влад может лучше. Сейчас с каждым годом он будет становиться лучше и лучше в плане подачи, хореографии и всего-всего-всего, раскрываться как артист. Техническая составляющая, конечно, тоже улучшается, но именно творческая часть, думаю, будет сейчас развиваться гораздо быстрее. Думаю, буквально года через два это будет ещё более интересный Влад», — рассказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.