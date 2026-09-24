Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала об одном из самых счастливых моментов в своей карьере, а также о том, когда поняла, что может добиться высоких результатов на соревнованиях.

«Один из самых счастливых моментов случился, когда в семь-восемь лет поехала на всероссийские соревнования и впервые заняла призовое место, взяла бронзу. Помню, вместе с тренером выходим из поезда с этой грамотой, а на улице дождь, который смыл все чернила на бумаге.

Это был первый важный сигнал для меня — поняла, что могу бороться за высокие места в масштабе страны. Всегда радостно, когда попадаешь на пьедестал. В этот момент можно собой гордиться, поблагодарить команду. Не секрет, что в российском женском одиночном катании нужно очень хорошо потрудиться, чтобы попасть на подиум», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Олимпийского комитета России.