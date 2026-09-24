Туктамышева: в спорте нужно быть гибким, адаптироваться и не воспринимать всё в штыки

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к изменениям в правилах фигурного катания.

«Всё меняется, во многих видах спорта вносятся какие-то изменения. Нужно спокойно наблюдать, как это будет работать, потому что правила не всегда идут на усложнение. Например, с этого года прослеживается тенденция к упрощению — что в парном, что в одиночном катании. В танцах не так сильно разбираюсь, поэтому не могу сказать. Как и в жизни, в спорте нужно быть гибким, уметь адаптироваться и не воспринимать всё в штыки.

Конечно, это делается для того, чтобы фигурное катание было ещё более многогранным, чтобы спортсмены выходили из зоны комфорта, начинали изучать новые позиции во вращениях, новые комбинации. Чтобы программа смотрелась более полноценной, был симбиоз между техникой и эмоциональностью, скольжением и самовыражением. В этом году произошли достаточно кардинальные изменения, но пока прошло слишком мало стартов, чтобы понять, насколько они хороши или плохи», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Олимпийского комитета России.