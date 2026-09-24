Туктамышева — о Тарасовой: она видит фигурное катание с другого ракурса, иной уровень

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о совместной работе с комментатором, заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.

«Мне кажется, эфир с Татьяной Анатольевной Тарасовой был одним из самых запоминающихся. Конечно, волновалась, но мне было очень интересно поработать с Татьяной Анатольевной. Я прекрасно отношусь к ней, когда мы вместе начали комментировать, поняла: делать это в такой компании — одно удовольствие! Тарасова видит фигурное катание с другого ракурса, абсолютно иной уровень.

Иногда мы даже спорили: Татьяна Анатольевна говорила про одно, а я как-то дополняла про другое, однако у нас не было каких-то нестыковок. В будущем с удовольствием поработала бы с ней снова. Очень интересный человек, многое видит и понимает благодаря своему опыту. Тарасова любит фигурное катание и хочет по максимуму рассказать о нём зрителям», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Олимпийского комитета России.