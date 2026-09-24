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Туктамышева: хотела бы прожить один день Джоковичем, Леброном Джеймсом, Сереной Уильямс

Туктамышева: хотела бы прожить один день Джоковичем, Леброном Джеймсом, Сереной Уильямс
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что хотела бы ненадолго поменяться жизнями с титулованными теннисистами Новаком Джоковичем, Сереной Уильямс или баскетболистом Леброном Джеймсом.

«Хотела бы прожить один день профессиональным теннисистом, например, Новаком Джоковичем. Интересно, как в таком возрасте он держит уровень, питается, мыслит, какие книги читает? Можно выбрать кого-то ещё: Леброна Джеймса, Серену Уильямс — легендарных спортсменов. Это топовый уровень, у меня не такой. Хотелось бы прочувствовать, через что они проходят в спорте», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Олимпийского комитета России.

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