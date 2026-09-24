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Александр Плющенко 11-й по итогам КП на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми

Александр Плющенко 11-й по итогам КП на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми
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Азербайджанский фигурист Александр Плющенко выступил с короткой программой на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми. За выступление спортсмен получил от судей 62,49 балла и занял промежуточное 11-е место.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 5, Батуми, Грузия
Юноши. Короткая программа
24 сентября 2026, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Сэна Такахаси
Япония
86.19
2
Эан Вайлер
Швейцария
81.17
3
Денис Круглов
Бельгия
77.24

Первое место по итогам первого соревновательного дня занял японец Сэна Такахаси с результатом 86,19 балла. На втором месте представитель Швейцарии Эан Вайлер (81,17). Третьим стал бельгиец Денис Круглов, набрав 77,24 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Батуми. Короткая программа, юноши. Результаты:

  • Сэна Такахаси (Япония) — 86,19;
  • Эан Вайлер (Швейцария) — 81,17;
  • Денис Круглов (Бельгия) — 77,24;
  • Патрик Блэкуэлл (США) — 74,96;
  • Артур Смагулов (Казахстан) — 72,37.

Пятый этап юниорской серии Гран-при ISU проходит с 24 по 26 сентября в грузинском Батуми. В рамках соревнований фигуристы выступят в трёх видах: женском и мужском одиночном катании, а также танцах на льду. Российские спортсмены не имеют квот для участия в старте.

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