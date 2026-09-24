Александр Плющенко 11-й по итогам КП на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми

Азербайджанский фигурист Александр Плющенко выступил с короткой программой на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми. За выступление спортсмен получил от судей 62,49 балла и занял промежуточное 11-е место.

Первое место по итогам первого соревновательного дня занял японец Сэна Такахаси с результатом 86,19 балла. На втором месте представитель Швейцарии Эан Вайлер (81,17). Третьим стал бельгиец Денис Круглов, набрав 77,24 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Батуми. Короткая программа, юноши. Результаты:

Сэна Такахаси (Япония) — 86,19;

Эан Вайлер (Швейцария) — 81,17;

Денис Круглов (Бельгия) — 77,24;

Патрик Блэкуэлл (США) — 74,96;

Артур Смагулов (Казахстан) — 72,37.

Пятый этап юниорской серии Гран-при ISU проходит с 24 по 26 сентября в грузинском Батуми. В рамках соревнований фигуристы выступят в трёх видах: женском и мужском одиночном катании, а также танцах на льду. Российские спортсмены не имеют квот для участия в старте.