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Туктамышева будет выдавать заказы во «Вкусно и точка» 26 сентября

Туктамышева будет выдавать заказы во «Вкусно и точка» 26 сентября
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева 26 сентября будет выдавать заказы в одной из точек сети общественного питания «Вкусно и точка» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «Невская фигурка».

Проработает Елизавета недолго – встретить её можно будет с 12:40 до 13:10 по адресу: Санкт-Петербург, Средний проспект В.О, 29А.

За свою карьеру Туктамышева становилась многократным призёром различных турниров. В её активе золото (2015) и серебро (2021) на чемпионатах мира, золото (2015) и бронза (2013) на чемпионате Европы. В прошлом году фигуристка объявила о завершении профессиональной карьеры.

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