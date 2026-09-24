Кондратюк, Степанова и Букин подали апелляцию в CAS, Валиева — нет

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил апелляции от российских фигуристов Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отзыве нейтрального статуса. Камила Валиева апелляцию не подала.

«CAS подтверждает получение апелляций от Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на решение ISU касательно нейтрального статуса. На данный момент CAS не получал апелляцию от Камилы Валиевой», – приводит сообщение CAS ТАСС.

Ранее ISU присвоил нейтральный статус Марку Кондратюку и Камиле Валиевой, однако в сентябре статус отозвали из-за несоответствия спортсменов требованиям для участия в соревнованиях. Также ISU отказал в выдаче нейтрального статуса Степановой и Букину.