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Кондратюк, Степанова и Букин подали апелляцию в CAS, Валиева — нет

Кондратюк, Степанова и Букин подали апелляцию в CAS, Валиева — нет
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Спортивный арбитражный суд (CAS) получил апелляции от российских фигуристов Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отзыве нейтрального статуса. Камила Валиева апелляцию не подала.

«CAS подтверждает получение апелляций от Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на решение ISU касательно нейтрального статуса. На данный момент CAS не получал апелляцию от Камилы Валиевой», – приводит сообщение CAS ТАСС.

Ранее ISU присвоил нейтральный статус Марку Кондратюку и Камиле Валиевой, однако в сентябре статус отозвали из-за несоответствия спортсменов требованиям для участия в соревнованиях. Также ISU отказал в выдаче нейтрального статуса Степановой и Букину.

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