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Вань Ихань заняла первое место в КП на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми

Вань Ихань заняла первое место в КП на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми
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Завершился первый день пятого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия. По итогам короткой программы среди девушек первое промежуточное место заняла Ван Ихань (Китай). Она набрала 73,38 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 5, Батуми, Грузия
Девушки. Короткая программа
24 сентября 2026, четверг. 17:10 МСК
Окончено
1
Ван Ихань
Китай
73.38
2
Кэи Ямада
Япония
68.98
3
Стефания Гладки
Франция
67.94

На втором месте представительница Японии Кэи Ямада. Её выступление судьи оценили в 68,98 балла. Тройку лидеров в короткой программе замкнула Стефания Гладки, выступающая за Францию. Она набрала 67,94 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Батуми. Короткая программа, девушки. Результаты:

  • Ван Ихань (Китай) – 73,38;
  • Кэи Ямада (Япония) – 68,98;
  • Стефания Гладки (Франция) – 67,94;
  • Софья Шифрина (Израиль) – 66,67;
  • Хван Чон Юл (Южная Корея) – 66,50.

Пятый этап юниорской серии Гран-при ISU проходит с 24 по 26 сентября в грузинском Батуми. В рамках соревнований фигуристы выступят в трёх видах: женском и мужском одиночном катании, а также танцах на льду. Российские спортсмены не имеют квот для участия в старте.

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