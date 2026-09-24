Вань Ихань заняла первое место в КП на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми

Завершился первый день пятого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия. По итогам короткой программы среди девушек первое промежуточное место заняла Ван Ихань (Китай). Она набрала 73,38 балла.

На втором месте представительница Японии Кэи Ямада. Её выступление судьи оценили в 68,98 балла. Тройку лидеров в короткой программе замкнула Стефания Гладки, выступающая за Францию. Она набрала 67,94 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Батуми. Короткая программа, девушки. Результаты:

Ван Ихань (Китай) – 73,38;

Кэи Ямада (Япония) – 68,98;

Стефания Гладки (Франция) – 67,94;

Софья Шифрина (Израиль) – 66,67;

Хван Чон Юл (Южная Корея) – 66,50.

Пятый этап юниорской серии Гран-при ISU проходит с 24 по 26 сентября в грузинском Батуми. В рамках соревнований фигуристы выступят в трёх видах: женском и мужском одиночном катании, а также танцах на льду. Российские спортсмены не имеют квот для участия в старте.