Пятый этап Гран-при ISU среди юниоров в Батуми: результаты КП 24 сентября

Сегодня, 24 сентября, завершился первый день соревнований пятого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами короткой программы.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Батуми. Короткая программа, юноши. Результаты:

Сэна Такахаси (Япония) — 86,19;

Эан Вайлер (Швейцария) — 81,17;

Денис Круглов (Бельгия) — 77,24;

Патрик Блэкуэлл (США) — 74,96;

Артур Смагулов (Казахстан) — 72,37.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Батуми. Короткая программа, девушки. Результаты:

Ван Ихань (Китай) – 73,38;

Кэи Ямада (Япония) – 68,98;

Стефания Гладки (Франция) – 67,94;

Софья Шифрина (Израиль) – 66.67;

Хван Чон Юл (Южная Корея) – 66,50.

Пятый этап юниорской серии Гран-при ISU проходит с 24 по 26 сентября в грузинском Батуми. В рамках соревнований фигуристы выступят в трёх видах: женском и мужском одиночном катании, а также танцах на льду. Российские спортсмены не имеют квот для участия в старте.