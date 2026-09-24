Пятый этап Гран-при ISU среди юниоров в Батуми: результаты КП 24 сентября

Сегодня, 24 сентября, завершился первый день соревнований пятого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами короткой программы.
Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Батуми. Короткая программа, юноши. Результаты:
- Сэна Такахаси (Япония) — 86,19;
- Эан Вайлер (Швейцария) — 81,17;
- Денис Круглов (Бельгия) — 77,24;
- Патрик Блэкуэлл (США) — 74,96;
- Артур Смагулов (Казахстан) — 72,37.
Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Батуми. Короткая программа, девушки. Результаты:
- Ван Ихань (Китай) – 73,38;
- Кэи Ямада (Япония) – 68,98;
- Стефания Гладки (Франция) – 67,94;
- Софья Шифрина (Израиль) – 66.67;
- Хван Чон Юл (Южная Корея) – 66,50.
Пятый этап юниорской серии Гран-при ISU проходит с 24 по 26 сентября в грузинском Батуми. В рамках соревнований фигуристы выступят в трёх видах: женском и мужском одиночном катании, а также танцах на льду. Российские спортсмены не имеют квот для участия в старте.