Александр Плющенко перед прокатами повторил движения своего отца Евгения Плющенко

Азербайджанский фигурист Александр Плющенко перед прокатами повторил фирменные движения его отца двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко. Перед стартом на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре Александр сделал характерные движения руками.

24 сентября Александр Плющенко выступил с короткой программой на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми (Грузия). За выступление спортсмен получил от судей 62,49 балла и занял промежуточное 11-е место.

Ранее, на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре (Турция) сын Евгения Плющенко занял 13-е место по сумме двух программ – он получил от судей 171,65 балла.