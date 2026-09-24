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Александр Плющенко перед прокатами повторил движения своего отца Евгения Плющенко

Александр Плющенко перед прокатами повторил движения своего отца Евгения Плющенко
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Азербайджанский фигурист Александр Плющенко перед прокатами повторил фирменные движения его отца двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко. Перед стартом на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре Александр сделал характерные движения руками.

24 сентября Александр Плющенко выступил с короткой программой на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми (Грузия). За выступление спортсмен получил от судей 62,49 балла и занял промежуточное 11-е место.

Ранее, на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре (Турция) сын Евгения Плющенко занял 13-е место по сумме двух программ – он получил от судей 171,65 балла.

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