«Откатал очень уверенно». Александр Плющенко — о короткой программе на ЮГП в Батуми

Азербайджанский фигурист Александр Плющенко поделился своим мнением о выступлении в короткой программе на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия.

«Я откатал очень уверенно. Я очень доволен своим прокатом. Катал намного увереннее, чем в Анкаре. Да в принципе вообще для меня эти соревнования увереннее, чем в Анкаре. Первый [турнир в Анкаре] был более волнительный, сейчас приехал – и не так волнительно было», – приводит слова Плющенко Okko.sport.

Плющенко также рассказал, что на прокате его поддерживают папа — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Евгений Плющенко, и брат.

Александр Плющенко выступил с короткой программой на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми (Грузия). За выступление спортсмен получил от судей 62,49 балла и занял промежуточное 11-е место.