15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Мемориал Непелы. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пятый этап Гран-при ISU среди юниоров в Батуми: расписание на 25 сентября

Пятый этап Гран-при ISU среди юниоров в Батуми: расписание на 25 сентября
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, продолжится пятый этап юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на пятницу.

Фигурное катание. Этап юниорской серии Гран-при ISU в Батуми. Расписание на 25 сентября (время московское):

  • 14:30. Танцы на льду. Ритм-танец;
  • 17:40. Юноши. Произвольная программа.

Пятый этап юниорской серии Гран-при ISU проходит с 24 по 26 сентября в грузинском Батуми. В рамках соревнований фигуристы выступят в трёх видах: женском и мужском одиночном катании, а также танцах на льду. Российские спортсмены не имеют квот для участия в старте.

Материалы по теме
Эмбер Гленн может пропустить свои этапы Гран-при ISU
Комментарии