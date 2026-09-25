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ISU Мемориал Непелы. Мужчины. Короткая программа
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Мемориал Ондрея Непелы: расписание на 25 сентября

Мемориал Ондрея Непелы: расписание на 25 сентября
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Сегодня, 25 сентября, начинается турнир серии «челленджер» мемориал Ондрея Непелы, который пройдёт в Братиславе (Словакия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на пятницу.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Расписание на 25 сентября (время московское):

  • 14:00. Спортивные пары. Короткая программа;
  • 14:40. Женщины. Короткая программа;
  • 19:15. Мужчины. Короткая программа.

Мемориал Ондрея Непелы пройдёт с 25 по 27 сентября. В мужском одиночном катании выступят россияне Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров. В танцах на льду также в нейтральном статусе выступят Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный.

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