«Перед ребятами можно снять шляпу». Сихарулидзе — о выбросе Бойковой/Козловского

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе оценил исполнение четверного выброса Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, выступающими в парном катании. Недавно фигуристы исполнили элемент на контрольных прокатах в Москве.

— Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уже в который раз за этот сезон делают четверной выброс. Ваша реакция на этот элемент на прокатах в Москве была столь неподдельной, что быстро облетела интернет.

— Четверной выброс — это своеобразный аттракцион в парном катании, настоящее чудо. И то, как они его исполнили, — это просто невероятно здорово. Более того, я слышал, как люди, которые действительно увлекаются фигурным катани