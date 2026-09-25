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«Перед ребятами можно снять шляпу». Сихарулидзе — о выбросе Бойковой/Козловского

«Перед ребятами можно снять шляпу». Сихарулидзе — о выбросе Бойковой/Козловского
Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе оценил исполнение четверного выброса Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, выступающими в парном катании. Недавно фигуристы исполнили элемент на контрольных прокатах в Москве.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уже в который раз за этот сезон делают четверной выброс. Ваша реакция на этот элемент на прокатах в Москве была столь неподдельной, что быстро облетела интернет.
— Четверной выброс — это своеобразный аттракцион в парном катании, настоящее чудо. И то, как они его исполнили, — это просто невероятно здорово. Более того, я слышал, как люди, которые действительно увлекаются фигурным катани