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«Симада, Малинин, Сяо Хим Фа». Нелюбова рассказала, с кем встретилась бы на льду

«Симада, Малинин, Сяо Хим Фа». Нелюбова рассказала, с кем встретилась бы на льду
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Российская фигуристка Камилла Нелюбова ответила, с кем из фигуристов ей понравилось находиться на льду и на чьи тренировки она бы посмотрела.

«Мне нравится катание Мао Симады, мне очень понравилось с ней находиться на одном льду. Я бы посмотрела на тренировки мальчиков: Ильи Малинина и Адама Сяо Хим Фа. Мне это интересно», – приводит слова Нелюбовой «Спорт день за днём».

18-летняя фигуристка – участница прошедшего ранее турнира серии «челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио (Япония). По результатам короткой и произвольной программ Нелюбова получила от судей 201,34 балла и заняла пятое место. Победительницей турнира стала Мао Симада (Япония), набравшая 231,32 балла. Второе и третье места заняли российские фигуристки Александра Трусова (Игнатова) и Анна Фролова. Их выступления судьи оценили в 221,06 и 207,86 балла соответственно.