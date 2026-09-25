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«Просто ждала оценок». Нелюбова — о том, как обошла Трусову на КП в Японии

«Просто ждала оценок». Нелюбова — о том, как обошла Трусову на КП в Японии
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Российская фигуристка Камилла Нелюбова рассказала, как узнала о результатах короткой программы на турнире серии «челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио (Япония). Нелюбова обошла серебряного призёра Олимпиады в Пекине Александру Трусову (Игнатову), набрав 76,08 балла. Выступление Трусовой судьи оценили в 74,92 балла.

«Конкретно про то, кого я обошла, не думала ни до, ни после проката. Я, когда сидела в kiss&cry, просто ждала оценок, ничего не представляя, правда, вообще ничего. Когда увидела такие баллы за технику и за компоненты, а потом уже саму сумму, просто обрадовалась», – приводит слова Нелюбовой «Спорт день за днём».

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