Сихарулидзе ответил, изменится ли график российских турниров из-за допуска ISU

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал, изменится ли график внутрироссийских соревнований из-за допуска россиян до международных турниров.

— В связи с выходом на международную арену — не планируется ли менять внутрироссийскую систему соревнований, которая доказала свою эффективность и востребованность у болельщиков? Или пока всё остается как есть?

— На сегодняшний день мы оставляем всю нашу систему Гран-при точно такой же, какой она была в предыдущие годы. В дальнейшем будем смотреть, как будут меняться международные соревнования, как ISU будет корректировать расписание, — и подстраиваться так, чтобы наши спортсмены могли участвовать и в наших Гран-при, и в международных стартах. Пока с этим у нас нет никаких проблем, – приводит слова Сихарулидзе ТАСС.