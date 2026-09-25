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Сихарулидзе ответил, изменится ли график российских турниров из-за допуска ISU

Сихарулидзе ответил, изменится ли график российских турниров из-за допуска ISU
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал, изменится ли график внутрироссийских соревнований из-за допуска россиян до международных турниров.

— В связи с выходом на международную арену — не планируется ли менять внутрироссийскую систему соревнований, которая доказала свою эффективность и востребованность у болельщиков? Или пока всё остается как есть?
— На сегодняшний день мы оставляем всю нашу систему Гран-при точно такой же, какой она была в предыдущие годы. В дальнейшем будем смотреть, как будут меняться международные соревнования, как ISU будет корректировать расписание, — и подстраиваться так, чтобы наши спортсмены могли участвовать и в наших Гран-при, и в международных стартах. Пока с этим у нас нет никаких проблем, – приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

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