Французский танцевальный дуэт лидирует после ритм-танца на этапе Гран-при ISU в Батуми

Французский танцевальный дуэт Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман занял промежуточное первое место после выступления с ритм-танцем на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия. За выступление спортсмены получили от судей 62,27 балла.

На втором месте – американцы Синьюй Чэнь и Гордей Читипаховян с результатом 61,70 балла. Третьими стали представители Германии Дарья Гримм и Григорий Родин, набрав 59,65 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Батуми. Ритм-танец, танцы на льду. Результаты:

Амбр Перрье-Жьянезини/Самюэль Блан-Клаперман (Франция) — 62,27;

Синьюй Чэнь/Гордей Читипаховян (США) — 61,70;

Дарья Гримм/Григорий Родин (Германия) — 59,65;

Джейн Кэлхун/Марк Желтышев (США) — 59,20;

Арьянна Сольдати/Николас Тальябуэ (Италия) — 57,65.

Пятый этап юниорской серии Гран-при ISU проходит с 24 по 26 сентября в грузинском Батуми. В рамках соревнований фигуристы выступают в трёх видах: в женском и мужском одиночном катании, а также танцах на льду. У российских спортсменов нет квот для участия в старте.