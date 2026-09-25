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Французский танцевальный дуэт лидирует после ритм-танца на этапе Гран-при ISU в Батуми

Французский танцевальный дуэт лидирует после ритм-танца на этапе Гран-при ISU в Батуми
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Французский танцевальный дуэт Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман занял промежуточное первое место после выступления с ритм-танцем на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия. За выступление спортсмены получили от судей 62,27 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 5, Батуми, Грузия
Танцы на льду. Ритм-танец
25 сентября 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
США
3
Германия

На втором месте – американцы Синьюй Чэнь и Гордей Читипаховян с результатом 61,70 балла. Третьими стали представители Германии Дарья Гримм и Григорий Родин, набрав 59,65 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Батуми. Ритм-танец, танцы на льду. Результаты:

  • Амбр Перрье-Жьянезини/Самюэль Блан-Клаперман (Франция) — 62,27;
  • Синьюй Чэнь/Гордей Читипаховян (США) — 61,70;
  • Дарья Гримм/Григорий Родин (Германия) — 59,65;
  • Джейн Кэлхун/Марк Желтышев (США) — 59,20;
  • Арьянна Сольдати/Николас Тальябуэ (Италия) — 57,65.

Пятый этап юниорской серии Гран-при ISU проходит с 24 по 26 сентября в грузинском Батуми. В рамках соревнований фигуристы выступают в трёх видах: в женском и мужском одиночном катании, а также танцах на льду. У российских спортсменов нет квот для участия в старте.

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