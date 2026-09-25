«Это ещё не предел». Сихарулидзе оценил физическую форму Владислава Дикиджи

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе считает, что чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи ещё не на пике своей физической формы.

«У нас уже не первый год в мужском катании какая-то запредельная конкуренция. На одном турнире побеждает один, на другом блестяще катается его соперник. Мужское катание уже несколько лет живёт в состоянии невероятной борьбы.

За это лето ребята много поработали над компонентами. Взять хотя бы Дикиджи — он всегда здорово прыгал, но нередко проигрывал именно в компонентах. А сейчас видно, что он вырос как спортсмен, стал более серьёзной боевой единицей, заметно прибавил в компонентах и вращениях — вышел на совершенно другой уровень понимания фигурного катания. При этом прыжки никуда не делись: