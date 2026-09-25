Сихарулидзе надеется, что российским фигуристам скоро вернут национальную символику

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе надеется, что российские фигуристы вскоре смогут вернуться на международные соревнования с национальной символикой.

«У нас хорошие рабочие отношения с ISU, с руководством союза мы находимся в постоянном контакте. Думаю, то, что снялось напряжение из-за нашего неучастия в международных соревнованиях, тоже позитивно повлияло на наши взаимоотношения. А что касается сроков возвращения с флагом и гимном, то мы постоянно ведём этот диалог. Будем надеяться, что это произойдёт скоро», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Сейчас российские фигуристы допущены до участия в международных стартах в нейтральном статусе.