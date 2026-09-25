Румынка Юлия Заутер выиграла КП на мемориале Ондрея Непелы
Румынская фигуристка Юлия Заутер заняла промежуточное первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия. За выступление спортсменка получила от судей 64,03 балла.
На втором месте — представительница Южной Кореи Ли Ха Ин с результатом 63,12 балла. Третьей стала фигуристка из Словакии Оливия Ленгиелова, набрав 62,28 балла.
Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Женщины, короткая программа. Результаты:
- Юлия Заутер (Румыния) — 64,03;
- Ли Ха Ин (Южная Корея) — 63,12;
- Оливия Ленгиелова (Словакия) — 62,28;
- Ким Ю Сон (Южная Корея) — 61,27;
- Софи Джолин фон Фельтен