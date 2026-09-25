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ISU Мемориал Непелы. Мужчины. Короткая программа
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Румынка Юлия Заутер выиграла КП на мемориале Ондрея Непелы

Румынка Юлия Заутер выиграла КП на мемориале Ондрея Непелы
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Румынская фигуристка Юлия Заутер заняла промежуточное первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия. За выступление спортсменка получила от судей 64,03 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Женщины. Короткая программа
25 сентября 2026, пятница. 14:40 МСК
Окончено
1
Юлия Заутер
Румыния
64.03
2
Ли Ха Ин
Южная Корея
63.12
3
Оливия Ленгиелова
Словакия
62.28

На втором месте — представительница Южной Кореи Ли Ха Ин с результатом 63,12 балла. Третьей стала фигуристка из Словакии Оливия Ленгиелова, набрав 62,28 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Женщины, короткая программа. Результаты:

  • Юлия Заутер (Румыния) — 64,03;
  • Ли Ха Ин (Южная Корея) — 63,12;
  • Оливия Ленгиелова (Словакия) — 62,28;
  • Ким Ю Сон (Южная Корея) — 61,27;
  • Софи Джолин фон Фельтен