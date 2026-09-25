Шайдоров надеется увидеть Туктамышеву на Олимпийских играх в качестве тренера

Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров назвал чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву одной из его любимых фигуристок и отметил, что хотел бы увидеть её на Олимпийских играх в качестве тренера.

– Первые несколько дней [на сборах у Арутюняна] были довольно тяжёлыми, понадобилось время, чтобы адаптироваться к стилю тренировок его группы. Я не понимал, как устроена работа, но мне очень помогла Лиза Туктамышева, она тоже была на катке. Потом стало легче, к тому же Арутюнян всё очень доступно объясняет. Там всё логично и ясно.

Основной упор в тренировках шёл на скольжение. Но я за этим и ехал – учиться кататься. Не чтобы прыгать, а чтобы понять, как люди по-другому работают. И такой опыт очень полезен: когда у тебя что-то не получается, сразу ищешь новые подходы.

– Про Лизу. Думаешь, из неё может получиться хороший тренер?

– Я считаю, что да.

– Хватит у неё терпения?

– Учитывая, что в 2015-м она была чемпионкой мира, а в 2021-м взяла серебро ЧМ, думаю, у неё терпения больше, чем у многих тренеров. Всегда за неё болел, она была одной из моих любимых фигуристок.

В женском катании не так часто бывает, что девушка держится в топе столько лет. Да, у неё были и неудачи, и большие победы, но это и делает её карьеру живой и интересной. Мне очень жаль, что она так и не съездила на Олимпиаду, я до последнего надеялся на это, однако чуда не случилось. Но кто знает – возможно, на свои Игры она уже доедет в роли тренера. Буду продолжать за неё болеть, потому что, когда закрывается одна дверь, открывается другая. У всех своя дорога, – приводит слова Шайдорова Sports.