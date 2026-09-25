Фёдоров с падением на четверном лутце исполнил КП на мемориале Ондрея Непелы

Российский фигурист Григорий Фёдоров завершил выступление с короткой программой на турнире серии «Челленджер» мемориал Ондрея Непелы в Словакии. Спортсмен получил от судей 80,16 балла.

В своей программе фигурист исполнил каскад четверной флип — тройной тулуп, не сумел приземлить четверной лутц и со степ-аутом выполнил тройной аксель.

Соревнования проходят с 25 по 27 сентября. Из россиян на них выступают Евгений Семененко, Григорий Фёдоров, Глеб Лутфуллин (все — одиночное катание), Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (танцы на льду). Российские фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.