Дуэт Фефелова/Валов лидирует после КП на этапе Гран-при России в Москве

Танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артём Валов занял промежуточное первое место после ритм-танца на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. Спортсмены получили от судей 72,64 балла.

Второе место заняли Полина Жарова и Алексей Столяров с результатом 64,19 балла. Тройку замкнули Арина Новикова и Кирилл Лихачёв, набрав 59,16 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при России среди юниоров. Ритм-танец, танцы на льду. Результаты: