15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Мемориал Непелы. Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дуэт Фефелова/Валов лидирует после КП на этапе Гран-при России в Москве

Дуэт Фефелова/Валов лидирует после КП на этапе Гран-при России в Москве
Комментарии

Танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артём Валов занял промежуточное первое место после ритм-танца на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. Спортсмены получили от судей 72,64 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 1, Москва
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
25 сентября 2026, пятница. 17:30 МСК
Идёт

Второе место заняли Полина Жарова и Алексей Столяров с результатом 64,19 балла. Тройку замкнули Арина Новикова и Кирилл Лихачёв, набрав 59,16 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при России среди юниоров. Ритм-танец, танцы на льду. Результаты:

  • Мария Фефелова/Артём Валов — 72,64;
  • Полина Жарова/Алексей Столяров — 64,19;
  • Арина Новикова/Кирилл Лихачёв — 59,16;
  • Устинья