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«Феноменальное выступление». Тарасова оценила возвращение Трусовой в спорт

«Феноменальное выступление». Тарасова оценила возвращение Трусовой в спорт
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о возвращении в спорт серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой (Игнатовой).

«У Саши Трусовой было феноменальное выступление. Она отлично вернулась на лёд после паузы в карьере. Молодец!» — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Напомним, Трусова вернулась к тренировкам в начале 2026 года, продолжив работать под руководством тренера Этери Тутберидзе. В начале сентября фигуристка выступила на международном турнире в Японии, где исполнила четверной лутц, а после «челленджера» заявила, что успела восстановить и четверной тулуп. Всё это — после рождения сына.

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