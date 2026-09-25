«Феноменальное выступление». Тарасова оценила возвращение Трусовой в спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о возвращении в спорт серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой (Игнатовой).

«У Саши Трусовой было феноменальное выступление. Она отлично вернулась на лёд после паузы в карьере. Молодец!» — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Напомним, Трусова вернулась к тренировкам в начале 2026 года, продолжив работать под руководством тренера Этери Тутберидзе. В начале сентября фигуристка выступила на международном турнире в Японии, где исполнила четверной лутц, а после «челленджера» заявила, что успела восстановить и четверной тулуп. Всё это — после рождения сына.