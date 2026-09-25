Пара Сажина/Белкин занимают первое место после КП на этапе Гран-при России в Москве
Спортивная пара Полина Сажина/Алексей Белкин заняла промежуточное первое место после короткой программы на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. Спортсмены получили от судей 68,12 балла.
Второе место заняли Арина Парсегова и Матвей Богданов с результатом 63,77 балла. Тройку замкнули Дарья Самохвалова и Роман Романычев, набрав 60,01 балла.
Фигурное катание. Этап Гран-при России среди юниоров. Спортивные пары, короткая программа. Результаты:
- Полина Сажина/Алексей Белкин – 68,12;
- Арина Парсегова/Матвей Богданов – 63,77;
- Дарья Самохвалова/Роман Романычев – 60,01;
- Софья Звездина/Дмитрий Шеремет – 56,65;
- Мария Карпанова/Артем Устинов – 51,00.
Спортивные пары выступят с произвольными программами завтра, 26 сентября.
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