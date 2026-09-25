Пара Сажина/Белкин занимают первое место после КП на этапе Гран-при России в Москве

Спортивная пара Полина Сажина/Алексей Белкин заняла промежуточное первое место после короткой программы на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. Спортсмены получили от судей 68,12 балла.

Второе место заняли Арина Парсегова и Матвей Богданов с результатом 63,77 балла. Тройку замкнули Дарья Самохвалова и Роман Романычев, набрав 60,01 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при России среди юниоров. Спортивные пары, короткая программа. Результаты:

Полина Сажина/Алексей Белкин – 68,12;

Арина Парсегова/Матвей Богданов – 63,77;

Дарья Самохвалова/Роман Романычев – 60,01;

Софья Звездина/Дмитрий Шеремет – 56,65;

Мария Карпанова/Артем Устинов – 51,00.

Спортивные пары выступят с произвольными программами завтра, 26 сентября.