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Пара Сажина/Белкин занимают первое место после КП на этапе Гран-при России в Москве

Пара Сажина/Белкин занимают первое место после КП на этапе Гран-при России в Москве
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Спортивная пара Полина Сажина/Алексей Белкин заняла промежуточное первое место после короткой программы на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. Спортсмены получили от судей 68,12 балла.

Второе место заняли Арина Парсегова и Матвей Богданов с результатом 63,77 балла. Тройку замкнули Дарья Самохвалова и Роман Романычев, набрав 60,01 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при России среди юниоров. Спортивные пары, короткая программа. Результаты:

  • Полина Сажина/Алексей Белкин – 68,12;
  • Арина Парсегова/Матвей Богданов – 63,77;
  • Дарья Самохвалова/Роман Романычев – 60,01;
  • Софья Звездина/Дмитрий Шеремет – 56,65;
  • Мария Карпанова/Артем Устинов – 51,00.

Спортивные пары выступят с произвольными программами завтра, 26 сентября.

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