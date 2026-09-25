Александр Плющенко занял 10-е место на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми

Азербайджанский фигурист Александр Плющенко занял 10-е место на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми. За произвольную программу спортсмен получил от судей 119,48 балла и завершил соревнования с итоговой суммой 181,97 балла.

Победителем этапа стал представитель Швейцарии Эан Вайлер с результатом 221,72 балла. На втором месте – японец Хаято Окадзаки (217,27). Тройку лидеров замкнул японский фигурист Сэна Такахаси, набрав 214,87 балла.

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