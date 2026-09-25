15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
11:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Плющенко занял 10-е место на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми

Александр Плющенко занял 10-е место на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми
Комментарии

Азербайджанский фигурист Александр Плющенко занял 10-е место на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми. За произвольную программу спортсмен получил от судей 119,48 балла и завершил соревнования с итоговой суммой 181,97 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 5, Батуми, Грузия
Юноши. Произвольная программа
25 сентября 2026, пятница. 17:40 МСК
Окончено
1
Эан Вайлер
Швейцария
221.72
2
Хаято Окадзаки
Япония
217.27
3
Сэна Такахаси
Япония
214.87

Победителем этапа стал представитель Швейцарии Эан Вайлер с результатом 221,72 балла. На втором месте – японец Хаято Окадзаки (217,27). Тройку лидеров замкнул японский фигурист Сэна Такахаси, набрав 214,87 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Батуми. Юноши. И