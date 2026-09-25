Пятый этап Гран-при ISU среди юниоров в Батуми: результаты 25 сентября
Сегодня, 25 сентября, завершился второй соревновательный день пятого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних выступлений.
Фигурное катание. Этап юниорской серии Гран-при ISU в Батуми. Танцы на льду. Ритм-танец. Результаты:
- Амбр Перрье-Жьянезини/Самюэль Блан-Клаперман (Франция) — 62,27;
- Синьюй Чэнь/Гордей Читипаховян (США) — 61,70;
- Дарья Гримм/Григорий Родин (Германия) — 59,65;
- Джейн Кэлхун/Марк Желтышев (США) — 59,20;
- Арьянна Сольдати/Николас Тальябуэ (Италия) — 57,65.
Фигурное катание. Этап юниорской серии Гран-при ISU в Батуми. Юноши. Итоговое положение:
- Эан Вайлер (Швейцария) — 221,72;
- Хаято Окадзаки (Япония) — 217,27;
- Сэна Такахаси (Япония) — 214,87;
- Денис Круглов (Бельгия) — 206,63;
- Патрик Блэкуэлл (США) — 203,59.
Пятый этап юниорской серии Гран-при ISU проходит с 24 по 26 сентября в грузинском Батуми. В рамках соревнований фигуристы выступают в трёх видах: в женском и мужском одиночном катании, а также в танцах на льду. У российских спортсменов нет квот для участия в старте.
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