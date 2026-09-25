Семененко выиграл КП на мемориале Ондрея Непелы, обойдя чемпиона Олимпиады-2026 Шайдорова

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко выиграл короткую программу на турнире серии «челленджер» мемориал Ондрея Непелы в Словакии. Спортсмен получил от судей 101,16 балла.

По итогам КП промежуточное второе место занимает итальянец Даниэль Грассль с результатом 99,10 балла. Тройку лидеров замыкает казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, набравший 95,98 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Мужчины,