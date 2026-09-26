«Мы сделали своё дело». Фефелова/Валов — о разнице в баллах на Гран-при ISU и России

Танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артём Валов рассказал, как отреагировал на большую разницу в баллах, которые поставили спортсменам на внутренних соревнованиях и на международных стартах. На юниорском этапе Гран-при в Москве дуэт получил за короткую программу 72,64 балла, а на этапе Гран-при ISU в Бангкоке — 65,33 балла.

— Здесь вы набрали на семь баллов больше, чем на международной арене. Какие эмоции от баллов?

Валов: Мы на баллы стараемся не ориентироваться. Нам главное — выдавать чистые, уверенные прокаты. То, что происходит дальше, зависит от судей. Мы сделали своё дело. Рады оценкам, но особо не радуемся, потому что завтра ещё выступать. Нельзя расслабляться, нужно быть в тонусе всегда.

— По сравнению с этапами Гран‑при в Китае и Таиланде выступать дома было чуть свободнее, менее волнительно? Или это без разницы?

Фефелова: Все старты были важны: что на международном уровне, что здесь. Поэтому присутствовало сильное волнение. Всё же начинаем сезон в России.

Валов: Мне на удивление сегодня было вообще неволнительно. Я просто вышел, проехал прокат, как у себя дома.

— Что понравилось в этом прокате больше всего?

Валов: Мы о таких вещах не думаем. Сделали — забыли и дальше готовимся к следующему дню.

— Ваши тренеры называют вас спортсменами серии