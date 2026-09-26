Адам Сяо Хим Фа выразил радость по поводу возвращения российских спортсменов

Двукратный чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира французский фигурист Адам Сяо Хим Фа высказался по поводу возвращения российских фигуристов на международные турниры.

«По-моему, хорошо, что россияне вернулись. Я этому даже рад. Это напоминает мне времена юниорского Гран-при. Забавно снова оказаться с ними на одном турнире. К тому же уровень высокий, а для меня это дополнительная мотивация.

Частично, да, смотрел контрольные прокаты сборной России. Старался посмотреть на YouTube всё, что мог. Видел довольно много программ: некоторые выступления женщин в короткой программе, несколько мужских прокатов и немного танцев на льду. Видел и падение [Максима] Некрасова. Надеюсь, он скоро восстановится. Выступления спортивных пар я пока не смотрел», — сказал Адам Сяо Хим Фа в интервью после короткой программы на турнире Nepela Memorial.