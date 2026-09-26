«Впечатлила». Адам Сяо Хим Фа высказался о Камиле Валиевой

Двукратный чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира французский фигурист Адам Сяо Хим Фа высказался о российской фигуристке Камиле Валиевой.

«На тренировках Камила Валиева меня очень впечатлила. Было интересно и тренироваться с ней, и наблюдать за тем, как она работает – над прыжками, над скольжением. Она всегда была талантливой. До этого я в последний раз видел её катание на Олимпиаде в Пекине. На мой взгляд, одно дело – видеть, как фигуристки катаются совсем юными, и другое – когда они становятся старше. Большинству сложнее сохранять высокий уровень. А я видел, как Камила исполняет каскады три-три, четверные. Она очень много работает. На сборах я также тренировался с Евгением Семененко. С ним было очень весело», — сказал Адам Сяо Хим Фа в интервью после короткой программы на турнире Nepela Memorial.