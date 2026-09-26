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«У меня просто нет слов». Адам Сяо Хим Фа выразил восхищение Трусовой

«У меня просто нет слов». Адам Сяо Хим Фа выразил восхищение Трусовой
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Двукратный чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира французский фигурист Адам Сяо Хим Фа высказался о российской фигуристке Александре Трусовой.

«Я уважаю Александру Трусову. То, что она делает, впечатляет: вернуться на такой высокий уровень после долгого перерыва в соревнованиях и рождения ребёнка может далеко не каждый. И она вернулась в очень хорошей форме. У меня просто нет слов», — сказал Адам Сяо Хим Фа в интервью после короткой программы на турнире Nepela Memorial.

Трусова вернулась на лёд после родов. Турнир Kinoshita Group Cup в Токио в начале сентября стал первым для фигуристки на международном турнире за 4,5 года. Трусова стала четвёртой, набрав 74,92 балла.

Примечательно, что Трусова на японском «челленджере» заработала больше баллов, чем в короткой программе на Олимпиаде-2022 (74,60).

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