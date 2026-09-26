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Гуменник поработает во «Вкусно — и точка». Известны подробности

Гуменник поработает во «Вкусно — и точка». Известны подробности
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Действующий чемпион России и участник Олимпиады-2026 в одиночном катании Пётр Гуменник в рамках акции «Добрые заказы» поработает во «Вкусно — и точка» — популярной сети кафе быстрого питания в России. Об этом фигурист сообщил в своём телеграм-канале.

«Привет! Заеду в питерскую «Вкусно — и точка» на Среднем проспекте Васильевского острова, чтобы сделать доброе дело и поучаствовать в акции «Добрые заказы». С 12:40 буду за прилавком и выдам гостям заказы с картошкой фри. Необычный опыт между тренировками.

С каждой порции фри 10 рублей уходят в благотворительный фонд «Семья вместе». Эти средства пойдут на поддержку Семейного дома в Москве при детской больнице имени Башляевой, который откроется в этом году.

С 13:00 там же будет кастомная лаборатория с обвесами и брелоками за покупку картошки.

Всем приятного аппетита!» — написал Пётр в телеграм-канале.

Мероприятие пройдёт сегодня, 26 сентября.

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