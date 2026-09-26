Шайдоров рассказал об особенностях работы с Арутюняном

Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал об особенностях работы с тренером Рафаэлем Арутюняном.

– Расскажи про работу с Арутюняном.

– Во-первых, огромное ему спасибо за возможность приехать, за то, как он мной занимался. Надеюсь, я смогу обращаться к нему за советом, потому что мне очень понравилось с ним работать. Он удивительный специалист.

Мне очень близки его взгляды на фигурное катание, интересен его подход к работе и он сам как человек. Когда такой великий тренер делится мудростью и знаниями, это дорогого стоит. Я ловил каждое слово и загружал в свою память.

Рафаэль Владимирович довольно прямолинейный, всегда скажет как есть, но с ним можно бесконечно разговаривать. Тренировочная методика отработана, у него уже есть все ответы. Ты словно встаёшь на рельсы – и тебе надо просто на них удержаться. Это большой тренерский дар.

– В чём особенность его подхода?

– Там на первом месте самостоятельная работа. Если ты что-то недоделал, это твои проблемы, никто не будет за тобой бегать. А я так всю жизнь тренируюсь, меня уговаривать не надо. Ок, иногда пинок может быть полезен, ха-ха – фигурально, конечно. Но если спортсмен сам не хочет и не понимает, зачем он тренируется, ничего не поможет.

Вокруг него вся атмосфера строится на уважении, считаю это правильным. Это не только про огромное уважение к нему (хотя это бесспорно), но и про взаимное уважение – и между ребятами, и от него к нам. Это создаёт нереальную обстановку на катке, – приводит слова Шайдорова Sports.