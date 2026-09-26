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Шайдоров рассказал, чем хочет запомниться как фигурист и как человек

Шайдоров рассказал, чем хочет запомниться как фигурист и как человек
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Олимпийский чемпион 2026 года казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, чем хочет запомниться в будущем.

— Чем ты хочешь запомниться? Медалью, фирменным каскадом, программами, благотворительностью?
— Всем. Как фигурист хочу оставить след не только в рамках своей страны. Прыжки, программы, да, но хочется идти вперёд, не останавливаться.

А запомниться… Человеком хорошим хочу запомниться. Надеюсь, у меня это получится.

Мы после Олимпиады разговаривали с Геннадием Геннадьевичем Головкиным. Он один из моих главных кумиров в спорте, легенда мирового бокса и один из лучших спортсменов в истории Казахстана. Я помню, как вся страна вставала посреди ночи смотреть его бои в Америке.

Он мне сказал: «Теперь тебя ждут медные трубы, главное — оставаться человеком». Вот я и хочу остаться тем же, кем был до этой медали. Это моя личная цель. Быть свободным внутри, но оставаться искренним, — приводит слова Шайдорова Sports.

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