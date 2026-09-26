Пятый этап Гран-при ISU среди юниоров в Батуми: расписание на 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, продолжится пятый этап юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на субботу.

Фигурное катание. Этап юниорской серии Гран-при ISU в Батуми. Расписание на 26 сентября (время московское):

11:15. Танцы на льду. Произвольный танец;

14:40. Девушки. Произвольная программа.

Пятый этап юниорской серии Гран-при ISU проходит с 24 по 26 сентября в грузинском Батуми. В рамках соревнований фигуристы выступят в трёх видах: женском и мужском одиночном катании, а также танцах на льду. Российские спортсмены не участвуют в старте.