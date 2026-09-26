Сегодня, 26 сентября, продолжится турнир серии «Челленджер» мемориал Ондрея Непелы, который проходит в Братиславе, Словакия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на субботу.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Расписание на 26 сентября (время московское):

13:30. Спортивные пары. Произвольная программа;

14:30. Танцы на льду. Ритм-танец;

18:45. Мужчины. Произвольная программа.

Мемориал Ондрея Непелы проходит с 25 по 27 сентября. В мужском одиночном катании выступают россияне Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров. В танцах на льду также в нейтральном статусе на лёд выйдут Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный.