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ISU Мемориал Непелы. Мужчины. Произвольная программа
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Мемориал Ондрея Непелы: расписание на 26 сентября

Мемориал Ондрея Непелы: расписание на 26 сентября
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Сегодня, 26 сентября, продолжится турнир серии «Челленджер» мемориал Ондрея Непелы, который проходит в Братиславе, Словакия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на субботу.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Расписание на 26 сентября (время московское):

  • 13:30. Спортивные пары. Произвольная программа;
  • 14:30. Танцы на льду. Ритм-танец;
  • 18:45. Мужчины. Произвольная программа.

Мемориал Ондрея Непелы проходит с 25 по 27 сентября. В мужском одиночном катании выступают россияне Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров. В танцах на льду также в нейтральном статусе на лёд выйдут Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный.

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