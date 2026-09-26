15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Мемориал Непелы. Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Семененко исполнил четверной риттбергер с самыми большими надбавками среди всех россиян

Семененко исполнил четверной риттбергер с самыми большими надбавками среди всех россиян
Комментарии

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко исполнил четверной риттбергер и получил за него самые большие надбавки среди всех российских одиночников за всю историю. Оценка за элемент составила 14,49 (базовая стоимость – 10,50, GOE – 3,99).

В мире больше баллов за этот прыжок получали только Юдзуру Ханю в финале Гран-при сезона-2019/2020 и Сёма Уно на чемпионате мира — 2022 (по 14,55).

Семененко выиграл короткую программу на турнире серии «Челленджер» мемориал Ондрея Непелы в Словакии. Спортсмен чисто выполнил все элементы и получил от судей 101,16 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Короткая программа
25 сентября 2026, пятница. 19:15 МСК
Окончено