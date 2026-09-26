Семененко исполнил четверной риттбергер с самыми большими надбавками среди всех россиян

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко исполнил четверной риттбергер и получил за него самые большие надбавки среди всех российских одиночников за всю историю. Оценка за элемент составила 14,49 (базовая стоимость – 10,50, GOE – 3,99).

В мире больше баллов за этот прыжок получали только Юдзуру Ханю в финале Гран-при сезона-2019/2020 и Сёма Уно на чемпионате мира — 2022 (по 14,55).

Семененко выиграл короткую программу на турнире серии «Челленджер» мемориал Ондрея Непелы в Словакии. Спортсмен чисто выполнил все элементы и получил от судей 101,16 балла.