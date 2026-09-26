15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Мемориал Непелы. Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Кагановской/Некрасова рассказал, в какой форме находится пара

Тренер Кагановской/Некрасова рассказал, в какой форме находится пара
Комментарии

Тренер фигуристов Василисы Кагановской и Максима Некрасова, выступающих в танцах на льду, Алексей Горшков рассказал, в какой форме находятся спортсмены. По словам Горшкова, пара чувствует себя хорошо.

«У ребят всё хорошо, вчера прокат делали. Они два дня отдохнули — и вперёд. Сейчас ещё целая неделя будет, мы вообще четыре проката сделаем. Они сейчас в хорошей форме, у них всё нормально», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Ранее Максиму Некрасову сняли гипс с руки — его наложили после вывиха из-за столкновения во время разминки на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 в Москве. Максим столкнулся с Егором Гончаровым, выступающим в дуэте с Анной Щербаковой, на разминке перед ритм-танцем.

Материалы по теме