Тренер Кагановской/Некрасова рассказал, в какой форме находится пара

Тренер фигуристов Василисы Кагановской и Максима Некрасова, выступающих в танцах на льду, Алексей Горшков рассказал, в какой форме находятся спортсмены. По словам Горшкова, пара чувствует себя хорошо.

«У ребят всё хорошо, вчера прокат делали. Они два дня отдохнули — и вперёд. Сейчас ещё целая неделя будет, мы вообще четыре проката сделаем. Они сейчас в хорошей форме, у них всё нормально», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Ранее Максиму Некрасову сняли гипс с руки — его наложили после вывиха из-за столкновения во время разминки на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 в Москве. Максим столкнулся с Егором Гончаровым, выступающим в дуэте с Анной Щербаковой, на разминке перед ритм-танцем.