Трусова и Игнатов выступят под Буланову, Туктамышева — под Маликова на шоу Медведевой

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова и российский фигурист Макар Игнатов выступят под песни Татьяны Булановой «Мой ненаглядный» и «Ясный мой свет» на шоу Евгении Медведевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Также под песню Булановой «Один день» выступит сама Медведева вместе с балетом. Под песню «Не плачь» на лёд выйдут олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Несколько фигуристов представят номера под хиты Дмитрия Маликова. Среди них Алексей Ягудин («Звезда моя далёкая»), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский («Индикатор»), Татьяна Волосожар и Максим