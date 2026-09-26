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Трусова и Игнатов выступят под Буланову, Туктамышева — под Маликова на шоу Медведевой

Трусова и Игнатов выступят под Буланову, Туктамышева — под Маликова на шоу Медведевой
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова и российский фигурист Макар Игнатов выступят под песни Татьяны Булановой «Мой ненаглядный» и «Ясный мой свет» на шоу Евгении Медведевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Также под песню Булановой «Один день» выступит сама Медведева вместе с балетом. Под песню «Не плачь» на лёд выйдут олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Несколько фигуристов представят номера под хиты Дмитрия Маликова. Среди них Алексей Ягудин («Звезда моя далёкая»), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский («Индикатор»), Татьяна Волосожар и Максим