Мария Фефелова и Артём Валов выиграли первый этап юниорского Гран-при России в Москве

Российские танцоры на льду Мария Фефелова и Артём Валов стали победителями первого этапа юниорского Гран-при России в Москве. По сумме двух программ они получили от судей 179,77 балла.

Вторыми стали Полина Жарова и Алексей Столяров с результатом 159,37. Тройку призёров замкнули Софья Грабчак и Максим Полторак (148,46).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Первый этап, Москва. Танцы на льду. Итоговое положение:

1. Мария Фефелова/Артём Валов – 179,77.

2. Полина Жарова/Алексей Столяров – 159,37.

3. Софья Грабчак/Максим Полторак – 148,46.

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