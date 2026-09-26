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Мария Фефелова и Артём Валов выиграли первый этап юниорского Гран-при России в Москве

Мария Фефелова и Артём Валов выиграли первый этап юниорского Гран-при России в Москве
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Российские танцоры на льду Мария Фефелова и Артём Валов стали победителями первого этапа юниорского Гран-при России в Москве. По сумме двух программ они получили от судей 179,77 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 1, Москва
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
26 сентября 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено

Вторыми стали Полина Жарова и Алексей Столяров с результатом 159,37. Тройку призёров замкнули Софья Грабчак и Максим Полторак (148,46).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Первый этап, Москва. Танцы на льду. Итоговое положение:

1. Мария Фефелова/Артём Валов – 179,77.

2. Полина Жарова/Алексей Столяров – 159,37.

3. Софья Грабчак/Максим Полторак – 148,46.

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