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«Достаточно уверенно ехали». Хавронина — о прокате на мемориале Непелы

«Достаточно уверенно ехали». Хавронина — о прокате на мемориале Непелы
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Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный оценили своё выступление с ритм-танцем на турнире серии «челленджер» мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Танцы на льду. Ритм-танец
26 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Окончено

«Мы нервничали точно меньше, чем на контрольных прокатах, не знаю почему. Просто уже на прокатах попробовали себя на публике, ощутили это яркое освещение, прошли соревновательный моментик. Прокат оцениваем хорошо – мы достаточно уверенно ехали, нигде не просели, не устали, докатали до конца. Довольны тем, что смогли показать себя впервые как пару на международной арене», – сказала Хавронина в эфире O