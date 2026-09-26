«Достаточно уверенно ехали». Хавронина — о прокате на мемориале Непелы

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный оценили своё выступление с ритм-танцем на турнире серии «челленджер» мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия.

«Мы нервничали точно меньше, чем на контрольных прокатах, не знаю почему. Просто уже на прокатах попробовали себя на публике, ощутили это яркое освещение, прошли соревновательный моментик. Прокат оцениваем хорошо – мы достаточно уверенно ехали, нигде не просели, не устали, докатали до конца. Довольны тем, что смогли показать себя впервые как пару на международной арене», – сказала Хавронина в эфире O