Хавронина/Нарижный идут седьмыми после ритм-танца на «челленджере» в Словакии

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали седьмыми по итогам ритм-танца на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы», который проходит в Братиславе, Словакия. За своё выступление россияне получили 73,38 балла.

Лидирует дуэт из Испании Оливия Смарт и Тим Дик с результатом 79,17 балла. Второе место занимают американцы Уна Браун и Гейдж Браун (76,59). Финны Юлия Турккила и Матиас Верслёйс идут третьими с результатом 76,45 балла.

«Мемориал Ондрея Непелы». Танцы на льду. Ре