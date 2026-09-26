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Хавронина/Нарижный идут седьмыми после ритм-танца на «челленджере» в Словакии

Хавронина/Нарижный идут седьмыми после ритм-танца на «челленджере» в Словакии
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Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали седьмыми по итогам ритм-танца на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы», который проходит в Братиславе, Словакия. За своё выступление россияне получили 73,38 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Танцы на льду. Ритм-танец
26 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Окончено

Лидирует дуэт из Испании Оливия Смарт и Тим Дик с результатом 79,17 балла. Второе место занимают американцы Уна Браун и Гейдж Браун (76,59). Финны Юлия Турккила и Матиас Верслёйс идут третьими с результатом 76,45 балла.

«Мемориал Ондрея Непелы». Танцы на льду. Ре