Китаянка Ван Ихань выиграла пятый этап юниорской серии Гран-при ISU в Батуми

Китаянка Ван Ихань выиграла пятый этап юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия. В сумме за две программы фигуристка получила от судей 201,82 балла.

Второе место заняла представительница Израиля Софья Шифрина с результатом 196,29 балла. Тройку призёров замкнула француженка Стефания Гладки (189,92).

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU среди юниоров, Батуми, девушки, итоговые результаты:

1. Ван Ихань (Китай) — 201,82.

2. Софья Шифрина (Израиль) — 196,29.

3. Стефания Гладки (Франция) — 189,92.

Стоит отметить, что российские фигуристы не выступали на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми.