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Китаянка Ван Ихань выиграла пятый этап юниорской серии Гран-при ISU в Батуми

Китаянка Ван Ихань выиграла пятый этап юниорской серии Гран-при ISU в Батуми
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Китаянка Ван Ихань выиграла пятый этап юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия. В сумме за две программы фигуристка получила от судей 201,82 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 5, Батуми, Грузия
Девушки. Произвольная программа
26 сентября 2026, суббота. 14:40 МСК
Окончено
1
Ван Ихань
Китай
201.82
2
Софья Шифрина
Израиль
196.29
3
Стефания Гладки
Франция
189.92

Второе место заняла представительница Израиля Софья Шифрина с результатом 196,29 балла. Тройку призёров замкнула француженка Стефания Гладки (189,92).

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU среди юниоров, Батуми, девушки, итоговые результаты:

1. Ван Ихань (Китай) — 201,82.
2. Софья Шифрина (Израиль) — 196,29.
3. Стефания Гладки (Франция) — 189,92.

Стоит отметить, что российские фигуристы не выступали на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми.

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