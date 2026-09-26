Хавронина не стала отвечать, почему на мемориале Непелы отсутствовал их тренер Жулин

Российская фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в дуэте с Дэвидом Нарижным, ответила на вопрос, почему наставник пары Александр Жулин не вывел их на лёд на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия. Вместо Жулина спортсменов сопровождала тренер Григория Фёдорова Светлана Соколовская.

Ранее за своё выступление в ритм-танце фигуристы получили от судей 73,38 балла и занимают промежуточное седьмое место.

— Почему на старт вас выводила Светлана Соколовская?

— Мы оставим это на потом. Пока не будем комментировать, — сказала Хавронина в эфире Okko Sport.

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