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«Лучший есть лучший». Тарасова высказалась о КП Семененко на «челленджере» в Словакии

«Лучший есть лучший». Тарасова высказалась о КП Семененко на «челленджере» в Словакии
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о прокате короткой программы российского фигуриста Евгения Семененко на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия. В КП спортсмен стал первым, получив от судей 101,16 балла.

«Прокат Семененко уже оценили хорошие специалисты. Лучший прокат в сезоне, что оценивать? Лучший есть лучший. Я могу целиком выделить короткую программу Жени.

Сезон только начался — рано о чём-то говорить. Но Семененко просто изумительно проводит начало сезона. Ничего от него дальше не жду — буду просто смотреть», – приводит слова Тарасовой Sport24.

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