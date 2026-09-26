«Лучший есть лучший». Тарасова высказалась о КП Семененко на «челленджере» в Словакии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о прокате короткой программы российского фигуриста Евгения Семененко на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе, Словакия. В КП спортсмен стал первым, получив от судей 101,16 балла.

«Прокат Семененко уже оценили хорошие специалисты. Лучший прокат в сезоне, что оценивать? Лучший есть лучший. Я могу целиком выделить короткую программу Жени.

Сезон только начался — рано о чём-то говорить. Но Семененко просто изумительно проводит начало сезона. Ничего от него дальше не жду — буду просто смотреть», – приводит слова Тарасовой Sport24.