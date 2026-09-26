15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Мемориал Непелы. Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Горжусь твоим характером». Дима Билан поздравил Александра Плющенко после ЮГП в Батуми

«Горжусь твоим характером». Дима Билан поздравил Александра Плющенко после ЮГП в Батуми
Комментарии

Известный российский певец Дима Билан поддержал фигуриста Александра Плющенко, представляющего Азербайджан, после выступления на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия. По итогам соревнований спортсмен занял 10-е место с результатом 181,97 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 5, Батуми, Грузия
Юноши. Произвольная программа
25 сентября 2026, пятница. 17:40 МСК
Окончено
1
Эан Вайлер
Швейцария
221.72
2
Хаято Окадзаки
Япония
217.27
3
Сэна Такахаси
Япония
214.87

«Саша, поздравляю! Войти в десятку сильнейших на таком уровне — уже серьёзный результат. Но самое главное — это только начало. Впереди ещё много работы, побед, ошибок, опыта и больших стартов. Горжусь твоим характером, упорством и тем, как ты идёшь вперёд. Не останавливайся,