«Горжусь твоим характером». Дима Билан поздравил Александра Плющенко после ЮГП в Батуми

Известный российский певец Дима Билан поддержал фигуриста Александра Плющенко, представляющего Азербайджан, после выступления на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми, Грузия. По итогам соревнований спортсмен занял 10-е место с результатом 181,97 балла.

«Саша, поздравляю! Войти в десятку сильнейших на таком уровне — уже серьёзный результат. Но самое главное — это только начало. Впереди ещё много работы, побед, ошибок, опыта и больших стартов. Горжусь твоим характером, упорством и тем, как ты идёшь вперёд. Не останавливайся,